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القاهرة الإخبارية: الرئيس السيسى يعقد لقاء أخويا مع الأمير محمد بن سلمان

الإثنين، 03 أبريل 2023 12:37 ص
القاهرة الإخبارية: الرئيس السيسى يعقد لقاء أخويا مع الأمير محمد بن سلمان الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان
الأمير نصري

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها قبل قليل، بعقد لقاء أخوي بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى.

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