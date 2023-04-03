القاهرة الإخبارية: الرئيس السيسى يعقد لقاء أخويا مع الأمير محمد بن سلمان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها قبل قليل، بعقد لقاء أخوي بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى.
القاهرة الإخبارية: الرئيس السيسى يعقد لقاء أخويا مع الأمير محمد بن سلمانالإثنين، 03 أبريل 2023 12:37 ص
الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان
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