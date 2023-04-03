السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى الشابو بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ح.م.ع" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين بدائرة قسم ثان سوهاج.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين بدائرة القسم وترويج بضاعته على زبائنه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وزنت 52جؤام وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.





كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "م.ر" بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليها "س.ع" بدائرة قسم ثان سوهاج.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.



تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالتعدى على المجنى عليها بأن شل مقاومتها وضربها بمطواة مما أسفر عن إصابتها بعاهة مستديمة بسبب خلافات بينهما وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

