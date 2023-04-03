السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بسرقة سيدة بالإكراه فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "م.ع.ا" و"م.ي.م" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما بسرقة المجنى عليها "ص.ع.ا" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليها مفاده أنه أثناء سيرها بالتوك توك فى الطريق العام استوقفها المتهمين وقاما بتهديدها بسلاح أبيض واستوليا منها على المشغولات الذهبية والهاتف المحمول ومبلغ مالي كرها عنها وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المنهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم ""ي.اع" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100الف جنيه ،كما عاقبت المتهم"ا.ا" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100الف جنيه لاتهامهما بالاتجار فى الهيروين والحشيش ومقاومة السلطات بدائرة قسم ثان سوهاج.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى المخدرات وترويج بضاعتهما على زبائنهما وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المنهمين وبحوزتهما 103 لفافة من الهيروين و20 قطعة من الحشيش كانت معدة للبيع وأثناء قيام ضابط المباحث بالقبض عليهما قاما بدفعه محاولين الفرار ووجهت إليهما النيابة تهمة مقاومة السلطات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.