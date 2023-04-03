الرئيس السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف التربية والتعليم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف في وزارة التربية والتعليم، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية.
الرئيس السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف التربية والتعليمالإثنين، 03 أبريل 2023 01:21 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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