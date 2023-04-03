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الرئيس السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف التربية والتعليم

الإثنين، 03 أبريل 2023 01:21 م
الرئيس السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف التربية والتعليم الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف في وزارة التربية والتعليم، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية.

السيسي

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التربية والتعليم

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