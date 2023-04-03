الداخلية تضبط "حشيش" بحوزة عاطل فى حدائق القبة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل مقيم بمحافظة سوهاج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزته (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 12 كيلو جـــرام - بندقية آلية مطموسة الأرقام وطلقات لذات العيــــار - مبلغ مالى – 3 هواتف محمــــولة).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدره بقصد الاتجار، والسلاح النارى والطلقات بقصد الدفاع الهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، المبلغ المالى من متحصلات البيع والسيارة لسهولة التنقل.