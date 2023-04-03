الجزائر تخفض إنتاجها النفطي بمقدار 48 ألف برميل اعتبارا من مايو

أ ش أ

أعلنت الجزائر الأحد خفض إنتاجها النفطي بمقدار 48 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو المقبل.



وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان، أن الجزائر ستقوم "بخفض طوعي" مقداره 48 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك بلس".



وبحسب البيان، يعد هذا "الخفض الطوعي"هو إجراء احترازي يضاف لذلك المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك بلس في 5 أكتوبر 2022.