اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 أبريل 2023 07:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجزائر تخفض إنتاجها النفطي بمقدار 48 ألف برميل اعتبارا من مايو

الإثنين، 03 أبريل 2023 12:00 ص
الجزائر تخفض إنتاجها النفطي بمقدار 48 ألف برميل اعتبارا من مايو الجزائر
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الجزائر الأحد خفض إنتاجها النفطي بمقدار 48 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو المقبل.


وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان، أن الجزائر ستقوم "بخفض طوعي" مقداره 48 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك بلس".


وبحسب البيان، يعد هذا "الخفض الطوعي"هو إجراء احترازي يضاف لذلك المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك بلس في 5 أكتوبر 2022.


الجزائر

النفط الجزائرى

أوبك

أوبك بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة