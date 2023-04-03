الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بنقل فرع دمنهور ثان لمقره الجديد بالبحيرة

كتب عبد الرحمن سيد

نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزير العدل رقم 2345 لسنة 2023 م ، بنقل فرع دمنهور ثان بهيئة قضايا الدولة من مقره الحالي الى المقر الجديد بالدورين الأول والثانى علوى بمبنى رصيف النازل بمدخل البضائع بمحطة دمنهور بمحافظة البحيرة.



