الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بنقل فرع دمنهور ثان لمقره الجديد بالبحيرة

نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزير العدل رقم 2345 لسنة 2023 م ، بنقل فرع دمنهور ثان بهيئة قضايا الدولة من مقره الحالي الى المقر الجديد بالدورين الأول والثانى علوى بمبنى رصيف النازل بمدخل البضائع بمحطة دمنهور بمحافظة البحيرة.
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نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزير العدل رقم 2345 لسنة 2023 م ، بنقل فرع دمنهور ثان بهيئة قضايا الدولة من مقره الحالي الى المقر الجديد بالدورين الأول والثانى علوى بمبنى رصيف النازل بمدخل البضائع بمحطة دمنهور بمحافظة البحيرة.
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