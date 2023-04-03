البنك الأهلى: 48 مليار جنيه حصيلة الشهادات 19% و22% الجديدة خلال يوم

وكان البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عن إصدار شهادتى ادخار لمدة ثلاث سنوات، ويعكسان الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجى المتوقع فى معدلات التضخم مع استقرار الأسواق فى ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزى المصرى لاستهداف التضخم.

الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪؜ سنوى ويصرف العائد شهريا، والثانية؛ شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22٪؜ لأول سنة و 18٪؜ السنة الثانية و16٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.

وقالت مصادر لليوم السابع إن بيع الشهادات الجديدة عن طريق خدمات الإنترنت البنكى التابعة لبنكى الأهلى ومصر وعن طريق شبكة الفروع.