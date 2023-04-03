البلدين الشقيقين هاشتاج يتصدر تويتر السعودية احتفاء بزيارة الرئيس السيسي للمملكة

كتب محمد رضا

عبر السعوديين عن سعادتهم بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى المملكة العربية السعودية، التى التقى خلالها الأمير محمد بن سلمان ولى العهد رئيس مجلس الوزراء السعودى، مثمنين لقاء الأخوة الذى جمع بينهما، أمس الأحد، لبحث العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون وسبل تعزيزه وتطويره فى مختلف المجالات.

دشن السعوديين هاشتاج " البلدين الشقيقين " عبر موقع "تويتر"، والذى تصدر تريندات السعودية بآلاف التغريدات احتفاءً بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى المملكة، حيث كتب عبد الله آل هتيلة، مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ، فى تغريده عبر حسابه الشخصى: " ولى العهد ورئيس جمهورية مصر يستعرضان العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون وسبل تعزيزه وتطويره فى مختلف المجالات، ويبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.. السعودية العظمى.. مصر العروبة".

كما شارك حساب باسم "محبى محمد بن سلمان"، بتغريده قال فيها: "سمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس جمهورية مصر بجدة ويستعرض معه على مائدة السحور العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين"، وذلك فى تعليقه على صور اللقاء.

كما تصدر هاشتاج " الرئيس المصرى " وهاشتاج " عبد الفتاح السيسى " تريندات تويتر فى السعودية، وتفاعل مع الهاشتاج حساب باسم "سعودى واعشق مصر"، وعلق على الزيارة: "عبد الفتاح السيسى، أهلًا وسهلًا حللت أهلًا ووطئت سهلًا، أهلا بضيف السعودية الكبير"، وقال حساب باسم عبد الرحمن الروقى: "لقاء الأشقاء.. محمد بن سلمان.. عبد الفتاح السيسى".





وأشار حساب باسم سحر إلى بعض التفاصيل فى صور الزيارة، حيث علقت: "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، يصل جدة، وفى مقدمة مستقبليه سمو سيدى ولى العهد.. بدون بشت وكرفته.. أخ يلتقى أخاه"، كما ثمن حساب باسم محمد الخالد، الزيارة، وقال: "حللت أهلا فخامة الرئيس".

أيضًا شارك حساب باسم فيصل الشهرى، والذى كتب تدوينه مطولة قال فيها: "شكر واجب لسمو سيدى محمد بن سلمان وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسى على ما نراه من فرح وسعاده فى قلوب الشعب السعودى والمصرى والشرفاء من الأمة.. فلقائكم الجم كل حاقد وحاسد وكاره"، وأضاف "صورة أخرست الكثير وأسعدت أمة بأكملها كانت متعطشة لهذه السعادة والراحة والطمأنينة.. بعد الله.. شكراً سيدى الامير محمد ابن سلمان.. شكراً فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسى.. شكراً لشعبى السعودى العظيم.. شكراً لأشقائى شعب مصر العظيم.. شكراً للأمة العربية والإسلامية الخالدة مهما طالت المعاناه ستبقى امتنا باقيه ليوم الدين بإذن الله".







