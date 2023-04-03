اليوم السابع
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احتفاءً بزيارة الرئيس السيسى..

هاشتاج مصر والسعودية.. لن _ترونا _إلا _معا.. يتصدر "تويتر"

الإثنين، 03 أبريل 2023 11:02 ص
هاشتاج مصر والسعودية.. لن _ترونا _إلا _معا.. يتصدر "تويتر" الرئيس السيسى وولى العهد السعودى محمد بن سلمان
إيمان حنا

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أبدى السعوديون حفاوة كبيرة بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المملكة العربية السعودية، ولقائه مع الأمير محمد بن سلمان ولى العهد رئيس مجلس الوزراء السعودى، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها.

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فى هذا السياق تصدر هاشتاج" لن _ تروما _ إلا _ معا" موقع التواصل االجتماعى تويتر، مشيدين بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين قيادة وحكومة وشعبا، كما حرص النشطاء على "تويتر" من مصر والسعودية، على نشر صور حفاوة استقبال الأمير محمد بن سلمان للرئيس السيسى فى مطار الملك عبد العزيز فى جدة، وصور أعلام مصر والسعودية أيضا .

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كتب عدد من مستخدمى تويتر السعوديين : "أهلا وسهلا بفخامة الرئيس السيسى فى بلده السعودية..لقاء الأخوة فى جدة ..مصر والسعودية ..إيد واحدة" ، وكتبت حسابات أخرى:"الله يديمها مصر والسعودية أشقاء وأهل تجمعنا روابط التاريخ والدين".

وكتب آخرون على حساباتهم :مصر والسعودية ..أخوة ..تحيا مصر والمملكة العربية السعودية".

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وكان وقد وصل الرئيس السيسى مطار جدة، مساء الأحد ، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز  ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

تأتي لتنسيق المواقف بين البلدين؛ فيما يخص أي قرارات تتعلق بالإقليم ومنطقة العالم العربي؛ لأن الدولتين يتشاركان في جميع الملفات.

 

 

 


مصر والسعودية

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السيسى فى السعودية



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