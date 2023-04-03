افتتاح معرض السلع الإستهلاكية بجامعة العريش بأسعار مخفضة

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، معرض السلع الاستهلاكية ضمن فاعليات مبادرة "الجامعة معاك... فى حب مصر"، حيث أكد أن المبادرة هى أولى المبادرات التى تنفذها الجامعة، وتُهدف المبادرة إلى رفع الأعباء عن كاهل المواطن السيناوى وإن المبادرة مستمرة طوال شهر رمضان برحاب جامعة العريش، لتلبية الاحتياجات الأساسية لأسرة الجامعة وتوفير جميع المنتجات والسلع الخاصة بشهر رمضان المبارك من أرز، وزيت، وسمنه، وسكر، وتمر، وفول، وجميع المنتجات التى تحتاجها الأسرة طوال شهر رمضان المبارك بأسعار أقل من أسعار السوق بنسبة أكتر من 20%، انه حقق المعرض إقبالاً كبيرًا فى اليوم الأول.

وأعلنت جامعة العريش فى بيان، انه شهد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، بطولة تنس الطاولة والمقامة بمناسبة إحتفالات الجامعة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، والتى تنظمها الجامعة فى مجمع الصالات بكلية التربية الرياضية ضمن فعاليات الدورة الرمضانية الأولى بالتعاون بين جامعة العريش والاتحاد الرياضى الفرعى للمصالح الحكومية بشمال سيناء، وتحت شعار "صحتك فى رياضتك"، والتى يُشارك فيها 30 لاعب، 14 لاعبة.

كما شهدت جامعة العريش افتتاح معرض مارثون الإبداع لدعم طلاب رياض الأطفال، وتحويل المعرض إلى معرض دائم لطلاب المدارس للاستعانة به فى أعمالهم.

وعرض المعرض عدد من مشروعات طلابية متعددة التخصصات، وتبين ممارسة الطلاب فيها للعمل الفردى والجماعى والتعاونى فى فرق للعمل، بالإضافة لمجموعة من أنشطة للأطفال الأسوياء وأخرى لذوى الهمم، كما تضمن المعرض ركن ثقافى لقراءة القصص لتشجيع القراءة وبنورما لشخصيات أفلام ديزنى الشهيرة، ومسرح للأطفال يحتوى على جميع أنواع العرائس "عرائس قفازيه، وماريونت، وماسكات للشخصيات الكرتونية"، ومستوحاه من أفلام "عالم ديزني".