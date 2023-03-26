افتتاح معرض مارثون الإبداع بجامعة العريش لدعم طلاب رياض الأطفال

افتتح الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش بشمال سيناء المعرض الدائم لمارثون الإبداع تحت عنوان "أميرات عالم ديزني".

أعلنت جامعة العريش أن المعرض قام بتنفيذه مركز الابتكار ورعاية الطلاب الموهوبين بالجامعة من طلاب الفرقة الرابعة شعبة رياض الأطفال بإشراف الدكتورة نها عرندس، بمقر رئاسة الجامعة، وعرض المعرض مشروعات طلابية متعددة التخصصات، وتبين ممارسة الطلاب فيها للعمل الفردى والجماعى والتعاونى فى فرق للعمل، بالإضافة لمجموعة من أنشطة للأطفال الأسوياء وأخرى لذوى الهمم.

تضمن المعرض ركن ثقافى لقراءة القصص لتشجيع القراءة وبنورما لشخصيات أفلام ديزنى الشهيرة، ومسرح للأطفال يحتوى على جميع أنواع العرائس "عرائس قفازيه، وماريونت، وماسكات للشخصيات الكرتونية"، ومستوحاه من أفلام "عالم ديزني".

واشار الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، لدعم إدارة الجامعة للأنشطة الطلابية، والعمل على تفعيل الأنشطة الطلابية وتقديم الدعم المستمر لجميع كليات الجامعة، لافتا أن المعرض دائم لاستقبال جميع أطفال شمال سيناء للترفيه عن وتنمية قدراتهم، ومشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم كافة المشروعات الطلابية لتحقيق أهدافها المرجُوة.

كما قام الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، بافتتاح معرض التصميم الجرافيكى لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات" الفرقة الأولى والثانية"، ومشاركة أعمال الطلاب فى المعارض المحلية والدولية.

وعرض المعرض أعمال الطلاب من الجانب العلمى لمادة التصميم الجرافيكى والفيديو الرقمى كما تضمن المعرض بانوراما لحرب أكتوبر1973م، استعرض فيها الطلاب البطولات التى قام بها جنودنا الأبطال خلال الحرب مدعومة بمشاهد العبور العظيمة، كما عرض المعرض المشروعات القومية، والمبادرات الرئاسية، التى تمت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ومن المشروعات القومية تم عرض مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع قناطر أسيوط، وميناء العريش، ومشروع قناة السويس الجديدة، بالإضافة لمشروع استصلاح الكثير من الأراضى الصحراوية، والكثير من المشروعات التنموية، كما عرض الطلاب مشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، "100 مليون صحة"، وغيرهما.

وأشاد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، بحُسن استخدم الطلاب التقنيات والبرامج الحديثة فى التصميم والتى جعلت الصور أكثر تعبيرًا وواقعية، وأكد على تسخير كافة إمكانيات الجامعة بمختلف قطاعاتها وإداراتها لخدمة العملية التعليمية، والطلاب.

وأضاف أن هذه المعارض تُعد واحدة من حلقات الوصل بين الطلاب وإدارة الجامعة، والتعرف على العديد من الاستفسارات التى تواجه طلاب الجامعة المتعلقة بالمنظومة التعليمية والعمل على تنفيذ خطة الجامعة للأنشطة الطلابية.