استمرار حبس المتهمين بقتل سائق تاكسى لسرقته فى العياط 15 يوما

كتب ـ أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين ب قتل سائق تاكسى لسرقته فى العياط 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كان قررت النيابة حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل سائق تاكسي في العياط لسرقته، وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه، وكلفت الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

ألقى رجال المباحث بالجيزة القبض على المتهمين بقتل سائق تاكسي في العياط، وكشفت التحريات أن عاطلين استدرجا المجني عليه واعتديا عليه بسلاح أبيض لسرقته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص، والعثور على جثته في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتمكنوا من تحديد هوية الضحية، وتبين أنه سائق تاكسي، وكشفت التحريات أن عاطلين استدرجاه بحجة توصيلهما، ثم اعتديا عليه بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله بدافع السرقة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.