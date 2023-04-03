اجتماع موسع مع معلمى الابتدائية بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية .. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد الدكتور أحمد بيومى مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية ، اجتماعا موسعا، مع معلمى الصف الرابع الابتدائى، بمعاهد الشهيد رقيب محمود عيد غنيم "أبوخروع الابتدائى سابقا"، التابعة لإدارة أبوصوير ومعهد عين غصين والأبطال الابتدائى التابعين لإدارة فايد ومعهد منشية النصر ومعهد تل البلد الابتدائى التابعين لإدارة التل الكبير التعليمية الأزهرية وبحضور الدكتورة شيماء السيد عضو المكتب الفنى لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية والدكتور عادل عواد مدير التعليم الابتدائى والدكتور تامر بدران مديرإدارة الجودة بالمنطقة محمد عبداللطيف خضير مديرإدارة أبوصوير الأزهرية ومحمد الصياد مديرإدارة فايد والسيد بكرى مديرإدارة التل الكبير التعليمية الأزهرية.

وناقش خلال الاجتماع مشاركة تلك المعاهد فى الاختبارات الدولية المختلفة، ومنها "التقييم الوطنى فى اللغة العربية والرياضيات " والمقرر عقده لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى خلال يومى الأثنين والثلاثاء الموافق الثالث والرابع من أبريل 2023 ، وشدد على تسليم معلمى الصف الرابع من الحضور بالاجتماع التسجيلات الشارحة للتطبيق"فيديو وصوتى وباوربوينت"، ودليل المطبق وتمتسليم أوراق التقييم للمطبقين وشدد فضيلة مديرعام المنطقة على الإلتزام بالإجراءات المدونة فى الدليل دون أى اجتهادات شخصية والتاكيد على سرية البيانات كافة.

وأكد الدكتور بيومى على تذليل أى معوقات قد تعترض التقييم وسرعة تواصل مدير إدارة التعليم الابتدائى والجودة بالمنطقة أو ممثل قطاع المعاهد الأزهرية عند حدوث أى مشكلة تتعلق بالتقييم مع تسهيل عمل المطبقين المشاركين فى تطبيق التقيييم الوطنى ومراقبى الجودة والامتحان موحد فترة صباحية على مستوى الجمهورية لكل من الأزهر والتربية والتعليم، ويجب الإلتزام بملء النماذج التى تم تسليمها شيوخ المعاهد من المطبقين مستوفية للبيانات على أن يقوم السادة المطبقون بتسليم أوراق التقييم إلى المنسقين فى المنطقة يوم الأربعاء الموافق الخامس من أبريل الجارى.