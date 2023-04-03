إيلون ماسك يستبدل شعار منصة تويتر بشعار العملة المشفرة "دوج كوين"

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، استبدال شعار منصة تويتر بشعار العملة المشفرة "دوج كوين"، مما أدى إلى ارتفاع قيمت العمل إلى 30%، بحسب وكالة بلومبيرج.

وتعد عملة الدوج كوين الرقمية Doge من العملات الرقمية التي ظهرت على الساحة مؤخراً، وعلى الرغم من قيمتها المالية المنخفضة مقارنة بالعملات الرقمية الأخرى، فإنها حققت العديد من الأرباح الكبيرة في وقت قصير للغاية.

ويرجع تاريخ العملة الرقمية الدوج كوين Dogecoin (XDG) إلى نهاية عام 2013، وجاء شعارها على هيئة أحد أنواع الكلاب ولهذا السبب أطلق عليها فيما بعد عملة الكلب الإلكترونية.

يذكر أن قدم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة (تسلا) وعاشق دوجكوين (DOGE) رده على مزاعم إدارة مخطط هرمي لدعم أكبر عملة رقمية ميمية في العالم، حتى أن محامي ماسك وصف الدعوى بأنها "عمل من الخيال".