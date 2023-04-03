إصلاح خط مياه رئيسى بقطر 8 بوصات فى ميدان الشون بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

انتهى عمال الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من أعمال إصلاح خط مياه شرب بقطر 8 بوصات بميدان الشون بعد حدوث كسر مفاجئ بالخط.

كانت غرفة عمليات بحي ثان المحلة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي قد تلقت بلاغا بحدوث كسر مفاجئ في خط مياه شرب بميدان الشون.

انتقل المحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة ولجنة فنية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي تحت إشراف المهندس محمود عاطف رئيس فرع الشركة بالحي.

وتم غلق المياه واعادة اصلاح الخ، وعادت حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى.