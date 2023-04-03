إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم تروسيكل بسيارة بالمنوفية

أصيب 8 أشخاص على طريق منوف - كفر داود بمحافظة المنوفية، وذلك إثر حادث تصادم تروسيكل بسيارة ، تم نقلهم إلى مستشفى منوف العام ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، يفيد من إصابة 8 أشخاص على طريق منوف - كفر داود بمحافظة المنوفية، وذلك إثر حادث تصادم تروسيكل بسيارة ، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور أيمن عباس مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى منوف العام ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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