اليوم السابع
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إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم تروسيكل بسيارة بالمنوفية

الإثنين، 03 أبريل 2023 04:29 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم تروسيكل بسيارة بالمنوفية تروسيكل أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصيب 8 أشخاص على طريق منوف - كفر داود بمحافظة المنوفية، وذلك إثر حادث تصادم تروسيكل بسيارة ، تم نقلهم إلى مستشفى منوف العام ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، يفيد من إصابة  8 أشخاص على طريق منوف - كفر داود بمحافظة المنوفية، وذلك إثر حادث تصادم تروسيكل بسيارة ، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور أيمن عباس مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى منوف العام ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 
 
 

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أمن المنوفية

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