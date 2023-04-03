إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم تروسيكل بسيارة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيب 8 أشخاص على طريق منوف - كفر داود بمحافظة المنوفية، وذلك إثر حادث تصادم تروسيكل بسيارة ، تم نقلهم إلى مستشفى منوف العام ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.