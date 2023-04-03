إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم توك توك بعربة كارو بالمحلة

الغربية عادل ضرة

شهد طريق قرية الكمالية مركز المحلة بمحافظة الغربية، تصادم توك توك بعربة كارو وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة وتم نقلهم لمستشفي المحلة العام.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق قرية الكمالية مركز المحلة.

انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان الحادث وتبين تصادم توك توك بعربة كارو بسبب السرعة الزائدة، واسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص باصابات متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.