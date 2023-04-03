إزالة التعديات على أملاك الدولة واسترداد محلات مقتحمة فى "مناخ بورسعيد"

بورسعيد - محمد عزام

شنت الأجهزة التنفيذية ب حي المناخ بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة اليوم الإثنين، لإزالة ومتابعة التعديات على أملاك الدولة بمجمع المطاعم الكائن بشارع عاطف السادات في نطاق الحي.

نظمت الحملة بناءً علي تعليمات الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ، وترأستها المهندسة نادية رشوان سكرتير الحي، ورافقها مسئولو الحجز الإدارى والأملاك والاشغالات والطرق والأمن بالحى.

أسفرت الحملة، عن استرداد المحلات التي تم اقتحامها من قبل المخالفين وإزالة التعديات عليها، والتحفظ على عدد كبير منها كالكراسي والطاولات وغيرها من الأدوات المستخدمة، ثم غلقها وتشميعها من قبل الحملة.

وشدد الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، أنه سيتم الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه المساس بأماكن الدولة دون وجه حق والتعدي عليها ،مؤكداً أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ولن نستثني أية مخالف أو متعدي من ذلك.