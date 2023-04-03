إدخال البنية الأساسية وتوصيل المرافق بالمنطقة الحرفية فى نصر النوبة.. صور

شهدت المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة أسوان، أعمال إدخال البنية الأساسية وتوصيل المرافق، لمحطتى المياه والصرف الصحى، المتعلقة بالوحدات والورش الحرفية والصناعية التى تم تسليمها الشهر الماضى لشباب المنتفعين بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك، من بين 308 وحدات وورش حرفية تم طرحها مؤخراً من خلال الهيئة.

والجدير بالذكر أن المجمع الصناعى بالجنينة والشباك، سيضم أنشطة ومجالات متنوعة منها المفروشات، والسلع الغذائية، والكيمائى، والهندسى، والتعدينى على مساحة 56,5 فدان كمرحلة أولى تتضمن 282 وحدة بمساحة 90 م2، وأيضاً 26 وحدة بمساحة 180 م2 مجهزة بجميع المرافق والخدمات.

ومتوفر فيها وسائل الإطفاء والحماية المدنية والسلامة المهنية، وكذا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية وندوات التوعية لرواد الأعمال من شباب نصر النوبة لتجهيزهم مما يتيح المزيد من فرص العمل وإستثمار طاقات الشباب وإمكانياتهم وقدراتهم الكامنة.

وتعد مبانى الوحدات عبارة عن منشآت معدنية وحوائط من البلوك الإسمنتى، ويصل إرتفاع المبنى الواحد 7.60 متر، وعرض الواجهة 10 متر، كما أن الوحدات مجهزة بحنفية حريق وصندوق إطفاء، وكذا بمدخل تغذية مياه بقطر 1.5 بوصة، ومخرج للصرف الصحى قطر 4 بوصة، وأيضاً بمدخل كهرباء جهد منخفض حتى 13 ك.ف.أمبير لمساحة (90م2)، و22 ك.ف.أمبير لمساحة (180م2)، أما عن أهم مميزات المجمع الصناعى فتتمثل فى أن الوحدات مجهزة بكامل المرافق وبمساحات مختلفة، كما يتوافر بالمجمع منطقة للخدمات تشمل مبنى إدارى، ومعارض، ومنافذ بيع وسوبر ماركت، وبنك، ومطعم وكافيتيريا، فضلاً عن التفاعل والتكامل بين مختلف أنواع الصناعات بحكم تجاوزها وتمركزها فى منطقة واحدة.