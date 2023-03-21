تعرف على مميزات وحدات وورش المجمعات الصناعية بأسوان × 15 معلومة.. صور

يستعرض "اليوم السابع" أبرز المقومات والمميزات لوحدات وورش المجمعات الصناعية الجديدة ضمن المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، ومساحة هذه الورش والوحدات ومحتوياتها:

1. تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، قيام لجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتسليم الوحدات والورش للشباب المنتفعين بإجمالى 33 وحده لعدد 25 مستثمرا.

2. يبلغ إجمالى المستثمرين نحو 31 مستثمراً و40 وحدة تم تسليمهم عقودهم من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ووفد الهيئة.

3. يصل إجمالى عدد الوحدات والورش الحرفية التى تم طرحها بالمنطقة الصناعية لنحو 308 وحدة وورشة حرفية.

4. المجمع الصناعى بالجنينة والشباك سيضم أنشطة ومجالات متنوعة منها المفروشات، والغذائية، والكيمائى، والهندسى، والتعدينى.

5. تبلغ مساحته نحو 56,5 فدان كمرحلة أولى.

6. تتضمن 282 وحدة بمساحة 90 م2.

7. وأيضاً 26 وحدة بمساحة 180 م2 مجهزة بجميع المرافق والخدمات.

8. متوفر فيها وسائل الإطفاء والحماية المدنية والسلامة المهنية.

9. تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية وندوات التوعية لرواد الأعمال من شباب نصر النوبة لتجهيزهم.

10. تعد مبان الوحدات عبارة عن منشآت معدنية وحوائط من البلوك الإسمنتى.

11. ويصل ارتفاع المبنى لـ7.60 متراً، وعرض الواجهة 10 أمتار.

12. والوحدات مجهزة بحنفية حريق وصندوق إطفاء، وكذا بمدخل تغذية مياه بقطر 1.5 بوصة، ومخرج للصرف الصحى قطر 4 بوصة، وأيضاً بمدخل كهرباء جهد منخفض حتى 13 ك.ف.أمبير لمساحة (90م2)، و22 ك.ف.أمبير لمساحة 180م2.

13. وعن أهم مميزات المجمع الصناعى فتتمثل فى أن الوحدات مجهزة بكامل المرافق وبمساحات مختلفة.

14. ويتوافر بالمجمع منطقة للخدمات تشمل مبنى إدارى، ومعارض، ومنافذ بيع وسوبر ماركت، وبنك، ومطعم وكافيتيريا.

15. كما أن هناك تفاعل وتكامل بين مختلف أنواع الصناعات بحكم تجاوزها وتمركزها فى منطقة واحدة.