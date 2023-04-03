أسماء وعناوين المدارس المصرية اليابانية المتاح التقدم عليها للعام الدراسى المقبل

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عدد وعناوين المدارس المصرية اليابانية، المتاح التقدم عليها للعام الدراسى المقبل، نقدم فى التقرير التالى اسماء وعناوين المدارس:

1- القاهرة المدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصر زهراء مدينه نصر مرحلة ال 4000 - مساكن الظباط - مدينة نصر - القاهرة.

2 - المدرسة المصرية اليابانية بالقاهرة الجديدة القاهرة الجديدة جاردينيا هايتس (أبو الهول سابقا) جنينة المستثمرين الجنوبية التجمع الخامس – خلف سور الغابه المتحجرة.

3- المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 1 شارع الكهرباء بجوار الصفا مول خلف جهاز مدينه الشروق.

4- المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 2 مدينة الشروق - مشتل الشروق - شارع الجراج - بجوار بنك القاهرة.

5 - المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 3 مدينة المستقبل المجمع التعليمي.

6 - الجيزة المدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد محافظة الجيزة مدينة الشيخ زايد الحى 11.

7 - المصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية بأكتوبر الحى 11 الشماليات 6 أكتوبر المنطقه الصناعية.

8 - المدرسة المصرية اليابانية بالحى الثالث- بالسادس من أكتوبر • قسم أول أكتوبر- شياخة الحى الثالث – السادس من أكتوبر.

9 - المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر مساكن دهشور أمام المركز الطبي‏-السادس من أكتوبر.

10- القليوبية المدرسة المصرية اليابانية ببنها قسم أول الجزء الجنوبي بنها.

11- المدرسة المصرية اليابانية بالعبور مدينة العبورالحي السابع بعد كارفور العبور امتداد مدرسة النيل الدولية.

12- الإسكندرية المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزة أخر المدرسة علي اليمين بشارع الجراج ناصية مدرسة الزراعة أمام شركة ادفينا ميدان عبد الوهاب الراس السودا.

13- المدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب الحى السكنى الاول أمام قصر ثقافة برج العرب.

14- المدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب (2) الاسكندرية برج العرب الجديدة الحى الثانى خلف مدرسة الشهيد مهيد الرسمية.

15 -البحيرة المدرسة المصرية اليابانية بحوش عيسي قرية الشعراوي- حوش عيسى- البحيرة.

16 - دميـاط المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة مدينة دمياط الجديدة الحي المتميز بجوار كمبوند دار مصر.

17 - المدرسة المصرية اليابانية كفر البطيخ قرية البساتين- مركز كفر البطيخ.

18- الدقهلية المدرسة المصرية اليابانية ميت غمر طريق ميت غمر القاهرة – ارض المصانع بجوار المنطقة الاستثمارية.

19- المدرسة المصرية اليابانية ببنى عبيد محافظة الدقهلية مركز بني عبيد بجوار استاد بني عبيد الرياضي

20- المدرسةالمصرية اليابانية بجمصة جمصة - الدقهلية بجوار مدرسة المتفوقين.

21 - المدرسة المصرية اليابانية تمي الامديد قرية الربع - تمي الامديد.

22 - الشرقية المدرسة المصرية اليابانية بكفر صقر الشرقية - مركز كفر صقر- قرية سنجها (المؤانسة)-الزعاقة.

23 - المدرسة المصرية اليابانية بالزقازيق قسم ثاني الزقازيق - حي كفر عبد العزيز - الزقازيق - الشرقية.

24 - المدرسة المصرية، اليابانية بمدينة العاشر (1) المجاورة 37 الحي الخامس - قسم ثان - العاشر من رمضان - الشرقية.

25 - المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر(2) مجاورة 72 العاشر من رمضان.

26 - الغربية المدرسة الشهيد كريم يحي رفعت محمد شوقي المصرية اليابانية شارع الصياد بجوار ادارة شرق المحلة الكبرى.

27 - المدرسة المصرية اليابانية بطنطا اخر مجمع الجلاء التعليمى.

28 - المدرسة المصرية اليابانية بسمنود محافظة الغربية - سمنود - قرية ميت هاشم - طريق المحلة زفتى.

29 - كفر الشيخ المدرسة المصرية اليابانية بيلا قرية ابشاي- مركز بيلا.

30 - المنوفيـة المدرسةالمصرية اليابانية بقويسنا المنوفية - قويسنا - المنطقة الصناعية - المنطقة الرابعة بجوار مصنع الطوب الرملي.

31 - المدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم المنوفية - شبين الكوم - نزلة الكوبري العلوي.

32 - السـويـس المدرسة المصرية اليابانية بالسويس السلام 1 بجوار سور الجامعه وخلف المعهد العالي للهندسة - حي فيصل - السويس.

33 - الإسماعيلية المدرسة المصرية اليابانية بالاسماعيلية الاسماعيلية -الكيلو 7- ارض فيديكو.

34 - بورسعيد المدرسة المصرية اليابانية ببورسعيد تقاطع شارع العبور و اسوان امام معمل البرج - حى العرب - بور سعيد

35 - المدرسة المصرية اليابانية ببورفؤاد بورسعيد - مدينة بورفؤاد - بجوار مركز شباب سبورتنج.

36 - شمال سيناء المدرسة المصرية اليابانية بالعريش مدينة العريش -حي تقسيم ثانى العريش

37 - جنوب سيناء المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء حي النصر - طور سيناء.

38 - المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ بجوار ارض الجمعية للبناء والاسكان امام جامعة الملك سلمان حى النور - شرم الشيخ.

39 - الفيــوم المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم مدينة الفيوم الجديده طريق اسيوط الغربي.

40 - المدرسة المصرية اليابانية بمنشأة سنورس الفيوم مركز سنورس منشأة طنطاوي مفارق كمال بركات.

41 - أسيوط المدرسة المصرية اليابانية باسيوط الجديدة اسيوط الجديدة - ابنى بيتك- المرحلة الثانية - بجوار عمارات محلب.

42 - المنيـــا المدرسةالمصرية اليابانية بمدينة المنيا الجديدة المنيا الجديدة- الحي الخامس.

43 - بنى سـويف المدرسةالمصرية اليابانية ببنى سويف الجديدة بني سويف الجديدة الحي الرابع.

44- قنـــــا المدرسة المصرية اليابانية بمدينة قنا قنا مساكن عثمان خلف نادى طلائع مينا.

45 - سوهاج المدرسة المصرية اليابانية بسوهاج ساحل طهطا- طهطا.

46 - أسوان المدرسة المصرية اليابانية الرديسية الرديسية قبلي- مركز ادفو.

47 - المدرسة المصرية اليابانية بحي العقاد امتداد العقاد بجوار نيابه المرور.

48 - البحرالاحمر المصريةاليابانية بالغردقة 1 أول طريق الحجاز - بجانب مديرية التربية والتعليم الجديدة.

49 - المصريةاليابانية بالغردقة 2 تقسيم النور - الاحياء

50 - الوادي الجديد المدرسة المصرية اليابانية بالوادي الجديد الخارجة - بجوار مركز الاشعاع الحضاري.

51 - مرسى مطروح المدرسة المصرية اليابانية بمرسى مطروح حى الكيلو 7.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2023، بداية من الأحد الموافق 2 أبريل الجاري، وتستمر لمدة 15 يومًا، من خلال الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام، كذلك سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثاني الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط.

يذكر أن إجمالي عدد المدارس 51 مدرسة في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الانجليزية بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.