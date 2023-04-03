أسعار الخضراوات فى مصر.. استقرار جميع الأصناف بالأسواق

استقرت أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 3 أبريل 2023، وبلغ سعر كيلو الطماطم 4.30 إلى 6 جنيه، والبطاطس 3.5 إلى 6 جنيهات، والبصل 9 إلى 15 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 9 إلى 13 جنيهات.

فى حين بلغ سعر الجزر 2.5 إلى 5.5 جنيه، والفاصوليا 14 إلى 23 جنيها، والباذنجان البلدى 7.5 إلى 10.5 جنيه، والباذنجان الرومى 6 إلى 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 7.5 و 10 جنيها، والفلفل الرومى 10 إلى 12 جنيها والفلفل الصوب 10 إلى 12 جنيها والفلفل الألوان 25 إلى 30 جنيها.

وفى سوق الجملة تسجل سعر الملوخية الخضراء 9 إلى 15 جنيهات وبلغ الخيار 9 إلى 13 جنيهات للصوب والخيار البلدى 5.5 إلى 9.5 جنيه والبسلة من 12 إلى 15 جنيها والقلقاس 5 إلى 8 جنيهات والبطاطا 3 إلى 6 جنيهات.

وبلغ سعر الثوم 5 إلى 8 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات والخس من 6 إلى 10 جنيهات والكابوتشى 5 إلى 8 جنيهات والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.