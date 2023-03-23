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الطماطم بـ 6.5 جنيه والبطاطس 4 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم

الخميس، 23 مارس 2023 08:00 ص
الطماطم بـ 6.5 جنيه والبطاطس 4 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم الطماطم - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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استقرت أسعار الخضروات أول أيام شهر رمضان في الأسواق، وبلغ سعر كيلو الطماطم 4.30 إلى 6.5 جنيه، والبطاطس 4 إلى 6 جنيهات، والبصل 10 إلى 16 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 4 إلى 7 جنيهات، فى حين بلغ سعر الجزر 2.5 إلى 5.5 جنيه، والفاصوليا 19 إلى 23 جنيها، والباذنجان البلدى 6.5 إلى 10.5 جنيه، والباذنجان الرومى 6 إلى 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 8.5 و11 جنيها، والفلفل الرومى 10 إلى 12 جنيها والفلفل الصوب 10 إلى 12 جنيها والفلفل الألوان 19 إلى 25 جنيها.
 
وفى سوق الجملة تسجل سعر الملوخية الخضراء 3 إلى 6 جنيهات وبلغ الخيار 5 إلى 8 جنيهات للصوب والخيار البلدى 5.5 إلى 6.5 جنيه والبسلة من 14 إلى 16 جنيها والقلقاس 4 إلى 6 جنيهات والبطاطا 3 إلى 5 جنيهات.
 
وبلغ سعر الثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات والخس من 6 إلى 10 جنيهات والكابوتشى 5 إلى 8 جنيهات والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.
 
 

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اسعار الطماطم

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