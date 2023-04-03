أخبار مصر.. النواب يوافق نهائيا على بدء التوقيت الصيفى آخر جمعة من أبريل

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين، نهائيا على مشـروع قانون مقـدم مـن الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى: سعدت بلقاء شقيقى الأمير محمد بن سلمان أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته بلقاء شقيقه سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، وقال الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "وإنني إذ أعبر عن امتناني وتقديري لحُسن الاستقبال والضيافة، أؤكد على عُمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأتطلع لتنميتها وتعزيزها في كافة المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا، وتطلعات شعوبنا العظيمة"

الرئاسة: الرئيس السيسى وولى العهد السعودى أشادا بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث التقى مع شقيقه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء.

البلدين الشقيقين هاشتاج يتصدر تويتر السعودية احتفاء بزيارة الرئيس السيسي للمملكة عبر السعوديين عن سعادتهم بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى المملكة العربية السعودية، التى التقى خلالها الأمير محمد بن سلمان ولى العهد رئيس مجلس الوزراء السعودى، مثمنين لقاء الأخوة الذى جمع بينهما، أمس الأحد، لبحث العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون وسبل تعزيزه وتطويره فى مختلف المجالات. النواب يوافق نهائيا على التوقيت الصيفى.. تقديم الساعة فى آخر جمعة من أبريل وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشـروع قانون مقـدم مـن الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي. البنك الأهلى: 48 مليار جنيه حصيلة الشهادات 19% و22% الجديدة خلال يوم أعلن البنك الأهلى المصرى إقبال العملاء على الشهادات الجديدة بنوعيها 19٪؜ ثابتة و ذات العائد المتدرج 22٪؜ السنة الاولى و 18٪؜ السنة الثانية و 16٪؜ السنة الثالثة، حيث بلغت قيمة مدخرات العملاء فيهما 48 مليار جنيه خلال أول يوم لاطلاق الشهادتين. التعليم العالى: لا مساس بالمجانية.. وحوار مجتمعى حول قانون موحد للتعليم أكد الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالى للتخطيط الاستراتيجي، أنه لا مساس بمجانية التعليم والخطة الاستراتيجية للوزارة 2030 لا تتضمن أي فكر للمساس بالمجانية وإنما تهدف إلى المساعدة فى تقليل الحمل على الموازنة العامة وتقليل الحمل على الجامعات الحكومية لأن أموال الجامعات الأهلية الجديدة تعود للجامعات الحكومية ويتم استغلالها فى شكل رفع الأعباء عن المتفوقين وهدفنا تحسين منظومة التعليم وتعود فى صورة منح دراسية للمتقوقين أو تحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس.

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة مستمر لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 32 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء يستمر حتى نهاية هذا الأسبوع، ومتوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى خلال هذا الأسبوع إلى 32 درجة مئوية وجنوب الصعيد إلى 35 درجة مئوية.

الصحف السعودية تبرز حفاوة استقبال ولى العهد للرئيس السيسى

سلطت الصحف السعودية حفاوة الاستقبال بالرئيس السيسى، فكتبت صحيفة "عكاظ" أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رحب بالرئيس عبد الفتاح السيسى في بلده الثاني السعودية، كما أشارت الصحيفة إلى إشادة الرئيس السيسي بكرم الضيافة . الأرصاد تناشد المواطنين الإكثار من تناول السوائل فى السحور وعدم التعرض للشمس ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، المواطنين الإكثار من تناول السوائل خلال فترة الإفطار حتى السحور، بالإضافة إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

11 ألف مستوطن إسرائيلى اقتحموا المسجد الأقصى فى الربع الأول من 2023