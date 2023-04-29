224 مليون جنيه تكلفة قرارات العلاج على نفقة الدولة بالدقهلية خلال 3 أشهر

الدقهلية - محمد الحبشى

أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بإنجازات إدارة العلاج على نفقة الدولة خلال الـ3 اشهر المنتهية من العام الجارى ، موضحًا أنه تم استصدار نحو 110541 قرار علاج على نفقة الدولة، وصرف نحو 1236حكم انتقال لمرضى الغسيل الكلوي وزرع الكبد.

وكشفت الدكتورة مي فوزى، مدير إدارة العلاج نفقة الدولة، أن تكلفة عدد قرارات المرضى تجاوزت 223 مليوناً و 863 ألف جنيه فيما بلغت تكلفة تنفيذ الأحكام نحو مليوناً و 160ألف جنيه .

ولفتت إلى أنه جرى فحص 735 شكوى من مواطنين للعلاج على نفقة الدولة، لافتة إلى حرص فريق الإدارة على المرور لمتابعة الحالات باستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.

وأعرب وكيل الوزارة، عن خالص تقديره للجهود المبذولة من إدارة العلاج على نفقة الدولة، مشددًا في الوقت ذاته، على الفحص الدقيق للحالات لتحديد مدى احتياجها للتدخل السريع؛ وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تقديم الخدمة الطبية للحالات الأولى بالرعاية.

ياتي ذلك فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، باستمرار أعمال المتابعة للحالات المستحقة لضمان وصول الخدمات الصحية المجانية لمستحقيها.