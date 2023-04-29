اليوم السابع
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أكرم القصاص
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10 هزات أرضية أقل من 4.5 درجة على مقياس ريختر تضرب سوريا خلال 24 ساعة

السبت، 29 أبريل 2023 12:04 م
10 هزات أرضية أقل من 4.5 درجة على مقياس ريختر تضرب سوريا خلال 24 ساعة مقياس ريختر
أ ش أ

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أعلن المركز الوطني السوري للزلازل، اليوم السبت، تسجيل 10 هزات أرضية ضعيفة ومتوسطة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بقدر أقل من 4.5 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم - أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة شمال شرق حماة بـ 6 كم بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، وهزة شمال غرب حمص بـ 34 كم بقوة 3.7 درجة، و3 هزات في لواء إسكندرون بقوة 4.2 و3 و2.9 درجة، بالإضافة إلى رصد 5 هزات في البر التركي تراوحت ما بين 2.8 و4.4 درجة.

 


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