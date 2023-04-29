‫الرى تشن حملة لإزالة التعديات على مصرف جنوب سهل الحسينية ببورسعيد

شنت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى الإدارة العامة لصرف بورسعيد التابعة لهيئة الصرف حملة إزالة فورية لتعديات على الجسر الأيسر لمصرف جنوب سهل الحسينية.



وشددت وزارة الموارد المائية والرى، على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الصرف على مستوى الجمهورية، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أى طارئ، وجاهزية كافة المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أية إزدحامات فى المصارف، والاستمرار فى حصر وإزالة التعديات على المصارف ، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف، ومتابعة عدم تكرار التعدى وإزالة التعديات فى مهدها.



الجدير بالذكر أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة ، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى وصيانتها ، وتنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على المجارى المائية ، بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر.

