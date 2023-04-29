اليوم السابع
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وفاة عروس قبل ساعات من زفافها بشكل مفاجئ فى بنى سويف

السبت، 29 أبريل 2023 09:21 ص
وفاة عروس قبل ساعات من زفافها بشكل مفاجئ فى بنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لفظت عروس أنفاسها الأخيرة بشكل مفاجئ قبل ساعات من زفافها بقرية أطواب التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.
 
وشهدت قرية أطواب التابعة لمركز الواسطى ببني سويف، اليوم، وفاة "ن ا.غ" 20 عامًا، بشكل مفاجئ، قبل ساعات من زفافها.
 
وسادت حالة من الحزن الشديد داخل قرية أطواب التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، بعد وفاة فتاة قبل ساعات من زفافها داخل القرية بشكل مفاجئ، وشارك أهالى القرية فى تشيع جنازة الفتاة إلى مقابر العائلة.
 
ونعت صديقات الفتاة وفاتها على مواقع التواصل، حيث أكد الأصدقاء أن الفتاة كانت تستعد لنقل أغراض الفرح من منزلها إلى منزل عريسها إلا أنها توفيت قبلها بساعات قليلة.

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