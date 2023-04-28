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"التموين" ترسل رسائل لإبلاغ أصحاب البطاقات بقيمة الدعم شهريا

الجمعة، 28 أبريل 2023 01:00 ص
"التموين" ترسل رسائل لإبلاغ أصحاب البطاقات بقيمة الدعم شهريا وزارة التموين والتجارة الداخلية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في إتاحة خدمة إرسال رسائل "sms" على رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية على مستوى محافظة الجمهورية، تتضمن قيمة الدعم المخصص للأفراد المقيدة على البطاقة، وكذلك قيمة الرسوم المقرر أن يقوم بسدادها صاحب البطاقة للبقال التمويني. 
 
وتتيح الوزارة حاليا خدمة إرسال رسائل "sms" على رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية على مستوى كافة المحافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تيسير حصول أصحاب البطاقات على الخدمات بسهولة، حيث ترسل الوزارة رسائل "sms" على رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة تتضمن قيمة الدعم المخصص للأفراد المقيدة على البطاقة، وكذلك قيمة الرسوم المقرر سدادها لبقال التموين، فبمجرد قيام صاحب بطاقة التموين بصرف السلع التموينية الخاصة به كل شهر من منافذ الصرف يتلقى رسالة نصية على رقم المحمول الخاص به والمسجل ضمن منظومة صرف السلع، وتتضمن الرسالة قيمة الدعم المخصص له وأيضا قيمة السلع المنصرفة، وكذلك قيمة الرسوم المقرر أن يقوم بسدادها للبقال أو منفذ الصرف ممثل منها هامش ربح للبقال عن السلع المنصرفة.

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