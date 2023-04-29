ننشر مواقيت الصلاة السبت 29/4/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:40 ص
موعد صلاة الظهر 12:52 ص
موعد صلاة العصر 29: 4
موعد صلاة المغرب 7:31 م
موعد صلاة العشاء 8:54
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:42 ص
موعد صلاة الظهر 12:57
موعد صلاة العصر 4:35
موعد صلاة المغرب 7:37 م
موعد صلاة العشاء 9:01 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:35
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد صلاة العصر 4:26 م
موعد صلاة المغرب 7:28 م
موعد صلاة العشاء 8:51 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:34
وقت صلاة الظهر 12:40
موعد صلاة العصر 4:13 م
وقت صلاة المغرب 7:16 م
وقت صلاة العشاء 8:36 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:46 ص
موعد صلاة الظهر 12:46 ص
موعد صلاة العصر 15: 4
موعد صلاة المغرب 7:19 م
موعد صلاة العشاء 8:36
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة