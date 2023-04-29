ننشر مواقيت الصلاة السبت 29/4/2023 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:40 ص

موعد صلاة الظهر 12:52 ص

موعد صلاة العصر 29: 4

موعد صلاة المغرب 7:31 م

موعد صلاة العشاء 8:54

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:42 ص

موعد صلاة الظهر 12:57

موعد صلاة العصر 4:35

موعد صلاة المغرب 7:37 م

موعد صلاة العشاء 9:01 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:35

موعد صلاة الظهر 12:48 م

موعد صلاة العصر 4:26 م

موعد صلاة المغرب 7:28 م

موعد صلاة العشاء 8:51 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:34

وقت صلاة الظهر 12:40

موعد صلاة العصر 4:13 م

وقت صلاة المغرب 7:16 م

وقت صلاة العشاء 8:36 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:46 ص

موعد صلاة الظهر 12:46 ص

موعد صلاة العصر 15: 4

موعد صلاة المغرب 7:19 م

موعد صلاة العشاء 8:36