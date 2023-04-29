اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أبريل 2023 04:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ سوهاج يلتقي عددا من شباب المحافظة لمناقشة القضايا المجتمعية

السبت، 29 أبريل 2023 03:25 م
نائب محافظ سوهاج يلتقي عددا من شباب المحافظة لمناقشة القضايا المجتمعية جانب من اللقاء
سوهاج – عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، عددا من شباب المحافظة، بحضور الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضية بسوهاج،  وذلك في إطار حرص المحافظة على التواصل الدائم مع الشباب والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.
 
ورحب نائب المحافظ بجميع الحضور، مؤكدا على اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالشباب وما يقدمونه من مقترحات وأفكار، ورؤى مستقبلية لدعم التنمية المستدامة، والمساهمة في حل القضايا المجتمعية، ومواجهة التحديات المختلفة، ودورهم في حل تلك المشكلات. 
 
تناول اللقاء مناقشة ما تم تنفيذه من فاعليات بمراكز الشباب خلال الفترة الماضية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تحت شعار " فيما يفكر الشباب "، ومناقشة عدد من القضايا المجتمعية، والاقتصادية، كما ناقش اللقاء تنفيذ عدة دورات تدريبية متخصصة لشباب المحافظة، لصقل مهاراتهم العلمية والعملية .

سوهاج

محافظ سوهاج

نائب محافظ سوهاج

الشباب والرياضة



الموضوعات المتعلقة

محافظ سوهاج: توريد 2401 طن قمح إلى الشون والصوامع منذ بدء الموسم

السبت، 29 أبريل 2023 02:34 م

3 يونيو .. انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى بجامعة سوهاج

السبت، 29 أبريل 2023 01:24 م

تعرف على أماكن وعناوين مكاتب تطعيمات الحجاج والمعتمرين بمحافظة سوهاج

السبت، 29 أبريل 2023 01:24 م

حياة كريمة فى سوهاج.. المبادرةالرئاسية حققت مطالب المواطنين في التعليم والمياه والصرف والكهرباء والصحة والطرق فى181 قرية.. 30 مجمع خدمات زراعية وتكنولوجية.. والأهالى حياة كريمة وصلت بنا إلى بر الأمان.. صور

الجمعة، 28 أبريل 2023 07:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة