نائب محافظ سوهاج يلتقي عددا من شباب المحافظة لمناقشة القضايا المجتمعية

التقى أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج ، عددا من شباب المحافظة، بحضور الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضية بسوهاج، وذلك في إطار حرص المحافظة على التواصل الدائم مع الشباب والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

ورحب نائب المحافظ بجميع الحضور، مؤكدا على اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالشباب وما يقدمونه من مقترحات وأفكار، ورؤى مستقبلية لدعم التنمية المستدامة، والمساهمة في حل القضايا المجتمعية، ومواجهة التحديات المختلفة، ودورهم في حل تلك المشكلات.

تناول اللقاء مناقشة ما تم تنفيذه من فاعليات بمراكز الشباب خلال الفترة الماضية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تحت شعار " فيما يفكر الشباب "، ومناقشة عدد من القضايا المجتمعية، والاقتصادية، كما ناقش اللقاء تنفيذ عدة دورات تدريبية متخصصة لشباب المحافظة، لصقل مهاراتهم العلمية والعملية .