محافظ سوهاج: توريد 2401 طن قمح إلى الشون والصوامع منذ بدء الموسم

سوهاج عمرو خلف

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن توريد 2401 طن و554 كيلو قمح بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، منذ بدء موسم توريد الأقماح يوم 23 أبريل الجاري، مشيراً إلى إنتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات.

وقال "الفقي" أن مساحات القمح المنزرعة أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 174 ألف و816 فدان بمختلف مراكز المحافظة، مناشدا المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين، مشيراً إلى ان هناك تزايد مستمر في كميات القمح الموردة، والمتوقع زيادتها أيضا خلال الفترة القادمة، خاصة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف المراكز والقرى.

ووجه محافظ سوهاج بالعمل على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، والقيام بتكثيف أعمال المتابعة لعمليات التوريد لمنع أي تلاعب، بالإضافة إلى الفحص الدوري للكميات المستلمة، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الاقماح المحلية للموسم الزراعي بجميع صوامع وشون المحافظة.