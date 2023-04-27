"مياه الفيوم": كسر مفاجئ بخط طرد الصرف الصحى بمنشأة البكرى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن حدوث كسر مفاجئ، بخط طرد الصرف الصحي بمنطقة البكري أمام وحدة الصيانة بمدينة الفيوم.

وأوضح المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والعضو المنتدب بالشركة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، أن المختصين، دفعوا بسيارات الكسح، والبدلات لسحب المياه من كل الشوارع المتضررة، وأنه جارِ العمل على إصلاح الكسر بخط الطرد، مشيرًا لوجود القيادات على رأس العمل، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، وسحب المياه من كل الشوارع .

وقدمت الشركة، اعتذار للأهالي، لتحملهم توابع كسر خط الطرد من طفح مياه الصرف الصحي بالمنطقة.