اليوم السابع
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مصرع منجد أثناء مروره بشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بقليوب

السبت، 29 أبريل 2023 01:15 م
مصرع منجد أثناء مروره بشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بقليوب حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقي شخص مصرعه، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد، من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بالقرب من مزلقان قليوب المحطة دائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ باصطدام قطار بشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بالقرب من مزلقان قليوب المحطة دائرة القسم، وأسفر عن وفاته على الفور.
 
على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام قطار القاهرة الإسكندرية بالمدعو "م ع م"، 25 سنة، منجد، ومقيم دائرة القسم، وذلك أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بالقرب من مزلقان قليوب المحطة دائرة القسم.
 
جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي وبيان سبب الوفاة.
 
 

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