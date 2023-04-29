أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شخص بطريق زراعى بالخانكة

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة شخص بطريق زراعى بمنطقة عزبة الخلايلة بكفر حمزة دائرة المركز، مصاب بجرح طعنى بالرأس.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين عثور الأهالى على جثة شخص بطريق زراعى بمنطقة عزبة الخلايلة بكفر حمزة دائرة المركز، مصاب بجرح طعني بالرأس، ولم يعثر بحوزته على أية متعلقات شخصية أو أوراق ثبوتية، كما لم يتعرف عليه أحد من أبناء المنطقة، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وجرى تشكيل فريق بحثي بقيادة مدير مباحث المديرية، ورئيس مباحث المديرية، ورئيس مباحث مركز الخانكة، لسرعة كشف ملابسات الواقعة وتحديد وضبط مرتكب تلك الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.