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مصرع طالب فى حادث تصادم أعلى كوبرى النيل ببنى سويف

السبت، 29 أبريل 2023 09:34 ص
مصرع طالب فى حادث تصادم أعلى كوبرى النيل ببنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقى طالب مصرعه في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية، اعلى كوبري النيل، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة بدراجة نارية، ما أسفر عن مصرع شخص.
 
ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف بلال سالم رجب   18 عامًا، مقيم بني سويف جثة هامدة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي وايداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

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