إصابة 11 شخصا فى حادث اصطدام سيارة سوزوكى بسور منزل فى الوراق

كتب عبد الرحمن سيد- كريم صبحى

أصيب 11 شخصا في حادث تصادم سيارة سوزوكى بسور منزل بكورنيش النيل بمنطقة الوراق وتم نقلهم إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سياره بسور منزل في الوراق، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

بالفحص تبين أنه أثناء سير سوزوكى اختلت عجلة القيادة بيد السائق، واصطدمت السيارة بسور منزل نتج عن الحادث إصابة 11 شخصا جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.