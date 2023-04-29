مسئولة الموقع الرسمى للكنيسة الأرثوذكسية: هدية الكنيسة للعالم

كتب: محمد الأحمدى

قالت المسئولة عن الموقع الرسمى للكنيسة الأرثوذكسية إنه هدية من الكنيسة الأرثوذكسية إلى العالم بأجمعه، وكان هذا الموقع فكرة من قداسة البابا تواضروس لأن الكنيسة الأرثوذكسية لها تاريخ كبير يجب أن يكون موثقا بشكل كامل، وبدأ فريق العمل في العمل لمدة عام حتى قام قداسة البابا تواضروس بافتتاح الموقع رسميًا في مارس 2021 بمركز لوجوس يدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وأضافت أنه في يونيه 2021 جاءت المرحلة الثانية من الموقع وهو تدشين الموقع باللغة الانجليزية، ثم جاءت المرحلة الثالثة للموقع في فبراير 2022 وهو إطلاق أبلكيشن الموقع على أجهزة التليفونات المحمولة، وهو مرأه تعكس المنشور على الموقع ويتميز بسهولة الاستخدام، وأشارت أوديت إلى المرحلة الرابعة للموقع وهو إطلاقه بالغتين الفرنسية والإيطالية، وجاري الآن العمل على إطلاق الموقع باللغة اليونانية، ومن ثم نبدأ بإطلاقه باللغة الألمانية.