متحدث الكنيسة السابق: رسالة الإعلام من شأنها إنقاذ البشر والاقتصاد وتعزيز القيم

أكد القس بولس حليم المتحدث السابق باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن من أكثر المواقع التى يستخدمها المواطنون هى جوجل، وفيس بوك، ويوتيوب، وأن بناء الوعى سيؤدى إلى التقليل من استخدام المواقع غير النافعة والمخلة.

وقال القس بولس حليم، إن أكثر من 60% من الشعب المصري من الشباب وهو سن مؤثر للغاية، وأن هناك مخاطر شديدة ظهرت من خلال الإدمان المقدم عبر السوشيال ميديا، لافتا إلى أن الإدمان الإلكترونى يصعب العلاج منه، وأن من أهم أدوار الإعلام هو الحفاظ على الإنسان، وإنقاذه من الموت من كافة المخاطر.

وتابع قائلا، إن رسالة الإعلام والصحافة من شأنها إنقاذ البشر والاقتصاد، وتعزيز القيم النبيلة.

وطالب القس بولس حليم بضرورة الانتباه إلى الموضوعات والفيديوهات المفبركة والتى يتم تصنيعها لخدمة أفكار وأغراض معينة، ولبث حالة من التشكيك والجدل داخل المجتمع، وأن هناك خطورة كبيرة تستهدف تزييف الوعى.

وذكر القس بولس حليم أنه لا بد من رفع الوعى السياسى وأن الإعلام دوره توعية المجتمع في كل الأمور، وأن عدم وجود وعى جمعي سيكون أمرا مضرا، سوف يطال الجميع، مطالبا بأهمية أن ينتبه كل صحفي وإعلامى لرسالته ودوره في المجتمع وتعزيز الوعى المجتمعى من أجل النهوض ببلادنا ومجتمعنا.