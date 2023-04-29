محافظ قنا يواصل استقبال المواطنين بمكتبه لبحث طلباتهم

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم السبت، عددا من المواطنين بمكتبه لبحث شكاواهم، والعمل على إيجاد الحلول لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، يأتى ذلك في إطار حرصه الدائم بالتواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من أجل توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

وقال محافظ قنا، إن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكاواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف الداودي، أن خدمة المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الاعتماد على كافة وسائل التعامل مع الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكاواهم، فضلا عن استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، مشيرا إلى أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التي حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وفقا للتقارير الشهرية التي يصدرها مجلس الوزراء.



