محافظ قنا يمنح أصحاب وحدات الطعام المتنقلة مهلة شهرا لإنهاء التراخيص

قنا صابر سعيد

قرر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، منح أصحاب وحدات الطعام المتنقلة، المقرر عملها بشوارع مدينة قنا، مهلة شهرا لإنهاء الأوراق واستصدار التراخيص اللازمة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعبدالرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، بالإضافة إلى 7 من أصحاب وحدات الطعام.

وقال محافظ قنا، إن تراخيص وحدات الطعام المتنقلة ستكون مدتها 3 سنوات بحد أدنى قابلة للتجديد بشرط الالتزام بالقواعد التي وضعتها المحافظة، وعلى رأسها وجود شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة العربة واستيفاءها للاشتراطات والمواصفات الفنية الخاصة بسلامة الغذاء، على أن يتوافر بها اشتراطات الأمن الصناعي، ومصدر للمياه والكهرباء، وأن يتقدم صاحب وحدة الطعام بشهادة تُفيد عدم تعاطيه المخدرات، يتم اصدارها من مركز عزيمة، وشهادة صحية سارية، مؤكدا أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف ذلك.

وأوصى محافظ قنا، أصحاب وحدات الطعام المتنقلة، بضرورة الحفاظ على النظافة العامه سوء داخل وحدة الطعام أو في محيطها، وأن يرتدى مقدم الطعام ملابس مناسبة ونظيفة، وغطاء للرأس، وقفازات صحية أثناء تحضير الوجبات الغذائية وتقديمها للمواطنين.

وأضاف الداودي، أن وحدات الطعام ستخضع لرقابة دورية صارمة للتأكد من النظافة العامة حولها، ووجود حاويات لجمع النفايات، وعدم إعاقة حركة المرور، لافتا إلى أن مشروع وحدات الطعام المتنقلة يعد فكرة جديدة وغير مكلفة، اتاحتها الدولة للشباب للتيسير عليهم ومنحهم الفرصة لدخول مجال ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل لهم.