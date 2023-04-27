محافظ قنا يفتتح موسم حصاد القمح للموسم الجديد

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، موسم حصاد محصول القمح المحلي من داخل حقل أحد المزارعين بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام، والمهندس محمد جيلاني، مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ قنا، لشرح مفصل من صاحب الحقل الزراعي عن إنتاجية الفدان من القمح والأصناف الزراعية المستخدمة، مشيدا ببدء الاعتماد علي آلات الحصاد الحديثة مما يساهم بشكل فعال في تقليل معاناة الفلاح ويسهل عليه حصاد المحصول، مؤكدا علي تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين لتوريد محصول القمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة .

وقال الداودي، أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه برفع سعر أردب القمح المورد من المزارعين موسم 2023 ليصل سعره إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط وذلك لدعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ومن ثم سوف يسهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

يذكر أن محافظة قنا بالتنسيق مع مديريتيّ التموين والزراعة إتخذت كافة التدابير التى تضمن نجاح موسم الحصاد والتخزين، حيث تضم المحافظة 4 صوامع معدنية، و 9 شون، وبنكر واحد ، بإجمالى سعة تخزينة تصل إلى 232 الف و 805 طن قمح وتفصيلها كالتالى: (صومعة الترامسة بمركز قنا بسعة تخزينية 60 الف طن، صومعة المراشدة بمركز الوقف بسعة تخزينية 60 الف طن، صومعة قوص المعدنية بسعة تخزينية 40 الف طن، صومعة قنا المعدنية بسعة تخزينية 30 الف طن، بنكر قوص بسعة تخزينية 24 الف طن، شونة قوص بسعة تخزينية 5 الاف طن، شونة قنا الجديدة بسعة تخزينية 5 الاف طن، شونة صومعة المراشدة بسعة تخزينية 4800 طن، شونة فرشوط بسعة تخزينية 1500 طن، شونة القارة بمركز أبوتشت بسعة تخزينية 750 طن، شونة خزام بمركز قوص بسعة تخزينية 750 طن، شونة نجع حمادى بسعة تخزينية 335 طن، شونة نقادة بسعة تخزينية 335 طن، شونة الجبل 1 بسعة تخزينية 335 طن )، حيث أن مساحة الأرض المنزرعة بالقمح هذا الموسم بلغت 75 الف و 104 فدان ، ومن المتوقع تحقيق إنتاجية تصل إلى مليون و 352 أردب.





حصاد القمح بقنا



حصاد القمح بمحافظة قنا



محافظ قنا يفتتح موسم الحصاد



موسم الحصاد بقنا