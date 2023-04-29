محافظ بورسعيد يلتقى عددا من الرياضيين .. صور

بورسعيد - محمد عزام

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم، نادى التوكيلات الملاحية، وذلك فى إطار حرصه على متابعة مستجدات الأنشطة الرياضية بمحافظة بورسعيد، فى إطار ما تشهده بورسعيد من تطورات على كافة الأصعدة ومنها المجال الرياضى، وضمن جولاته للقاء المواطنين فى كافة القطاعات المختلفة .

وحرص محافظ بورسعيد، خلال زيارته النادي، على لقاء عدد من أعضاء النادي والرموز الرياضية بالمحافظة، وتبادل معهم الحديث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الرياضى بالمحافظة، وأوضاع الرياضيين، وآخر تطورات الأنشطة الرياضية التى يشهدها نادى التوكيلات الملاحية، متمنياً للنادى ومجلس إدارته الاستمرار فى تحقيق التميز الرياضى المعتاد داخل نادى التوكيلات الملاحية.

ووجه أعضاء النادي والرموز الرياضية، الشكر لمحافظ بورسعيد، على اهتمامه ودعمه المتواصل للقطاع الرياضي ببورسعيد، فضلا عن إشادتهم بالتطورات الغير مسبوقة على أرض بورسعيد، وجعلها مدينة نموجية من الطراز الأول وعودتها لمكانتها الرائدة بين المحافظات.