اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أبريل 2023 12:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد يلتقى عددا من الرياضيين .. صور

السبت، 29 أبريل 2023 11:30 ص
محافظ بورسعيد يلتقى عددا من الرياضيين .. صور المحافظ في نادي التوكيلات
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، نادى التوكيلات الملاحية، وذلك فى إطار حرصه على متابعة مستجدات الأنشطة الرياضية بمحافظة بورسعيد، فى إطار ما تشهده بورسعيد من تطورات على كافة الأصعدة ومنها المجال الرياضى، وضمن جولاته للقاء المواطنين فى كافة القطاعات المختلفة . 
 
وحرص محافظ بورسعيد، خلال زيارته النادي، على لقاء عدد من أعضاء النادي والرموز الرياضية بالمحافظة، وتبادل معهم الحديث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الرياضى بالمحافظة، وأوضاع الرياضيين، وآخر تطورات الأنشطة الرياضية التى يشهدها نادى التوكيلات الملاحية، متمنياً للنادى ومجلس إدارته الاستمرار فى تحقيق التميز الرياضى المعتاد داخل نادى التوكيلات الملاحية. 
 
ووجه أعضاء النادي والرموز الرياضية، الشكر لمحافظ بورسعيد، على اهتمامه ودعمه المتواصل للقطاع الرياضي ببورسعيد، فضلا عن إشادتهم بالتطورات الغير مسبوقة على أرض بورسعيد، وجعلها مدينة نموجية من الطراز الأول وعودتها لمكانتها الرائدة بين المحافظات.
 
المحافظ في نادي التوكيلات
المحافظ في نادي التوكيلات

المخافظ خلال تواجده بالنادي
المخافظ خلال تواجده بالنادي

محافظ بورسعيد بنادي التوكيلات
محافظ بورسعيد بنادي التوكيلات

محافظ بورسعيد في نادي التوكيلات
محافظ بورسعيد في نادي التوكيلات

محافظ بورسعيد واجد الأعضاء
محافظ بورسعيد واجد الأعضاء

محافظبورسعيدمععددمنالشخصياتالرياضية_copy_960x639
محافظبورسعيدمععددمنالشخصياتالرياضية_copy_960x639
 

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

الرياضة

التوكيلات الملاحية



الموضوعات المتعلقة

164 عاما على إنشاء بورسعيد.. مدينة من العصر الفرعونى سميت قديما بـ"الفرما".. مرت بها العائلة المقدسة وبها جزيرة تنيس الأثرية التى خرجت منها كسوة الكعبة.. طردت العدوان الثلاثى وأصبحت قاطرة التنمية لمصر.. صور

السبت، 29 أبريل 2023 10:00 ص

بورسعيد: حصاد أكثر من 13 ألف فدان من محصول بنجر السكر مع بداية الموسم

السبت، 29 أبريل 2023 03:00 ص

سوق الأسماك ببورسعيد مزار سياحى لتناول الوجبات الفاخرة بأسعار تنافسية.. صور

الجمعة، 28 أبريل 2023 07:37 م

موسم الذهب الأصفر.. الصوامع والشون تستقبل محصول القمح..توريد 1136 طنا بأسيوط و1000 فى بورسعيد.. حصاد 21850 فدانا بالقليوبية والصوامع تستقبل 7018 طنا.. ومزارعو الغربية والشرقية يوردون 45 ألف طن من المحصول المحلى

الخميس، 27 أبريل 2023 05:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة