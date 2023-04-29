بورسعيد: حصاد أكثر من 13 ألف فدان من محصول بنجر السكر مع بداية الموسم

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور حسنى عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة فى محافظة بورسعيد، أنه تم حصاد أكثر من 13 ألف فدان من محصول بنجر السكر بالتزامن مع بدء موسم الحصاد بأراضى المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، أنه توجد متابعات يومية للأراضى الزراعية التى تقوم بحصاد محصول البنجر، وكذلك متابعة توريده إلى مصنع بنجر السكر.

وأضاف الدكتور حسنى عطية عزام، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يتم زراعة 40 ألف و 149 فدان من المساحة المنزرعة بالمحافظة لمحصول بنجر السكر خلال هذا العام.

وأشار إلى أن الإنتاجية بكل فدان من محصول بنجر السكر تبدأ من 16 وتصل إلى 18 طن للفدان الواحد، موضحاً أنه يتم بذل جهود كبيرة من كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالعمل على زيادة الرقعة الزراعية خاصة بالجنوب وشرق بورسعيد.

وأوضح الدكتور حسنى عطيه عزام، أن أراضى شرق بورسعيد يتم فيها زراعة 10 آلاف فدان بمحصول بنجر السكر، فيما يتم زراعة مساحة ما يقرب من 30 ألف فى باقى المساحات بالمحافظة والتى تقع فى الجنوب.

ويعقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعات مع العديد من الجهات المسؤولة عن ملف زيادة الرقعة الزراعية، للعمل بكل الوسائل على زيادتها وزراعة أماكن كثيرة بها بالمحاصيل الاستراتيجية.