اليوم السابع
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محافظة الجيزة: إجمالى المساحة المنزرعة قمحا بالمحافظة 19 ألفا و41 فدانا

السبت، 29 أبريل 2023 12:09 م
محافظة الجيزة: إجمالى المساحة المنزرعة قمحا بالمحافظة 19 ألفا و41 فدانا القمح
كتبت - مرام محمد

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أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن المحافظة استعدت لموسم توريد القمح المحلي 2023، بمراجعة مدى جا­هزية الصوامع لأعمال التوريد من النواحي الفنية والعملية ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين، لتحقيق أعلى معدلات للتوريد، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن تشكيل لجنة بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات لمتابعة موسم التوريد بالشون والصوامع الكائنة بالمحافظة ميدانياً لتذليل كافة العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستى والتيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على مواقع الاستلام والتخزين خلال عمليات التوريد، إلى جانب مراقبة عمليات استلام المحصول وفحصه من قبل اللجان المختصة على مستوى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والتموين، لافتا أن إجمالي المساحة المنزرعة من القمح على مستوى المحافظة يصل لـ19 ألف و41 فدان.
 
الجديد بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت في استلام القمح المحلى لموسم 2023 لتعزيز المخزون الاستراتيجى المخصص لإنتاج الخبز وسط تيسير كافة إجراءات التوريد من جانب المزارعين وتخزين الأقماح فى الصوامع الحديثة، حرصا على سلامة التخزين بعد نجاح الوزارة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى التوسع فى إنشاء العديد من الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومى للصوامع، ما أدى إلى زيادة السعة التخزينية للقمح فى الصوامع من 1.2 مليون طن فى عام 2014 إلى أكثر من 3.6 مليون طن سعة تخزينية.
 
 
 
 

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