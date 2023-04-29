متحدث الوزراء: الدولة المصرية تقف بكل قوة بجانب القطاع الخاص والصناعي

كتب محمد شعلان

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حريص على تفقد المدن الصناعية باستمرار وتوجيه رسالة بأن الدولة المصرية تقف بكل قوة بجانب القطاع الخاص والصناعي، ويستمع بشكل مفصل إلى أي مطالب أو شكاوي.

وأشار السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن رئيس الوزراء استغل جولته اليوم في مدينتي العاشر من رمضان والعبور للتطرق للرد على ما يتردد على احتمالات إخفاق مصر في السداد لأقساط القروض، مؤكدا أن مصر لن تتخلف في سداد أي من التزاماتها المالية.

وتابع: "هناك خطة لتدبير كل الاحتياجات وكان في رسالة طمأنة بأن مصر لن تتأخر ولن تطلب أي جدولة لسداد الديون عليها، وكان في رسالة أخرى من رئيس الوزراء متعلقة ببرنامج الطروحات".

واستكمل: "برنامج الطروحات معقد ويضم 32 شركة وحريصين على تفادي أي سلبيات وتطبيق أعلى درجات الحوكمة والانضباط"، مؤكدا أن البرنامج مستمر وهناك مستهدف 2 مليار دولار وسيكون هناك طروحات اجماليها 2 مليار دولار وهي مقدمة والبرنامج يتم تنفيذها على مدار سنة تبدا من أبريل الجاري حتى الربع الاول من عام 2024.