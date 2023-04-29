عمليات كفر الشيخ: لم نرصد مخالفات فى امتحانات مدارس التمريض والأول الثانوى

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقدت الدكتور إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الامتحانات النظرية للصف الأول بمدارس التمريض بكفر الشيخ ، والتي تستمر فعالياتها من اليوم السبت، حتى يوم السبت، الموافق 6 مايو الجاري، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ولم تسجل غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات أو شكاوى.

كما تابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بدء امتحانات الصف الأول الثانوي، للمواد التي تضاف للمجموع، فقد أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية المهنية" تكنولوجيا الزراعة والصناعة وإدارة الأعمال"، ولم ترصد غرفة العمليات أي مخالفات أو شكاوى، وسيؤدي غداً طلاب الصف الثاني الثانوي، امتحان مادة التربية المهنية" تكنولوجيا الزراعة والصناعة وإدارة الأعمال".

الامتحانات النظرية لتمريض كفر الشيخ