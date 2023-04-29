اليوم السابع
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علماء الفيروسات: كورونا ما زال يمثل تهديدًا بعد انتشار متغير أركتوروس الجديد

السبت، 29 أبريل 2023 12:14 م
علماء الفيروسات: كورونا ما زال يمثل تهديدًا بعد انتشار متغير أركتوروس الجديد متغير اركتوروس سلالة من كورونا
كتبت أمل علام

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حث الخبراء البريطانيون، الجمهور على ارتداء الأقنعة في وسائل النقل العام وسط مخاوف من أن يتسبب متغير أركتوروس Arcturus الجديد في إشعال موجة جديدة من كورونا، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية.

وقالت الصحيفة، لقد تم حث الوزراء بالفعل على تقديم التعزيزات لملايين البريطانيين، والبدء في ارتداء أقنعة الوجه في وسائل النقل العام مرة أخرى، حيث يكتسح نوع فيروس كورونا شديد العدوى البلاد.

وأوضحت الصحيفة، لقد أصاب متحور اركتوروس Arcturus  الآن حالة واحدة من بين 40 حالة جديدة، ما يثير مخاوف من أنه يمكن أن يصبح قريبًا سلالة مهيمنة ويؤدي إلى موجة جديدة من المرض، وقد تم حث الوزراء بالفعل على تقديم لقاحات معززة لملايين البريطانيين الآخرين بسبب انتشاره.

حذر علماء الفيروسات، من أن كورونا لا يزال يمثل تهديدًا، على الرغم من أن الفيروس أكثر اعتدالًا ولم تعد المملكة المتحدة لديها قيود صارمة على الوباء.

قال البروفيسور ستيفن جريفين، رئيس لجنة الخبراء المستقلة وهى المجموعة الاستشارية ساج SAGE   المعنية باللقاحات، الذين انتقدوا التعامل مع المرض أثناء الوباء، "من الواضح أننا في وضع أفضل بكثير الآن"، ووفقًا لبيانات من وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، فان متغير اركتوروس يشمل 96 حالة في إنجلترا، مع أعلى المعدلات في لندن والشمال الغربي، كما يحث الناس على الاستمرار في الاختبار حيثما كان ذلك ممكنًا أو ضروريًا.

كما دعا البروفيسور جريفين، من جامعة ليدز، أرباب العمل والحكومة، إلى دعم الناس عندما يحتاجون إلى عزل أنفسهم، وشجع البالغين على ارتداء قناع N95 جيد التجهيز أو قناع عالي الجودة عندما يكونون في "الأماكن الداخلية سيئة التهوية أو وسائل النقل العام".

وأضاف البروفيسور جريفين: قد يبدو هذا بمثابة ارتداد إلى العام الماضي، لكن الحقيقة هي أن الفيروس يستمر في إلحاق الضرر وأن الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة يستمرون في المعاناة.

وأكد، إنه إذا لم تتصرف الحكومة لتمكين الجميع من "العيش" مع كورونا ، سيستمر الأشخاص الضعفاء في طلب الاحتياطات، لا تزال بعض المستشفيات ومنشآت هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS  تطالب المرضى بارتداء الاقنعة قبل الدخول اليها، على الرغم من أنه لم يعد مطلوبًا قانونيًا.

قال البروفيسور مارتن ماكي، أخصائي الصحة العامة في كلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة: "إن كورونا لا يزال معنا ولا يزال يمثل تهديدًا للصحة".

تظهر بيانات المراقبة أن متغير اركتوروس Arcturus  ، أو XBB.1.16 ،  يشكل ما يقرب من 2.3 % من جميع الحالات الجديدة، وتضاعفت النسبة 3 مرات منذ بداية أبريل، ويعتبر متغير XBB.1.16   سلالة فرعية من اوميكرون Omicron   ولديها 3 طفرات إضافية على بروتين السنبلة، مما قد يساعدها على تفادي دفاعات الجسم الطبيعية، يُعتقد أنه تطور ليصبح أكثر الأنواع المعدية حتى الآن، يشتبه بعض الخبراء في أنه يمكن أن يؤدي إلى عودة ظهور كورونا، على غرار ما حدث في الهند حيث تم اكتشافه لأول مرة.

تشير الأرقام غير الرسمية إلى إصابة حوالي 70 ألف بريطاني بالعدوى كل يوم، هذا المستوى هو مجرد جزء بسيط مما شوهد خلال الموجات السابقة، تسجل الهند الآن ما يقرب من 10000حالة من كورونا كل يوم، حيث تشير البيانات إلى أنها تشكل ثلثي جميع الحالات في البلاد، وقد أعادت بعض الدول الأكثر تضررًا بالفعل أقنعة إلزامية للسيطرة على انتشاره السريع.


كورونا

متغير اركتوروس

فيروس كورونا

انتشار متغير اركتوروس من اوميكرون

الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية



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