طلاب شمال سيناء يستقبلون وزير التعليم بالزي البدوي والرقصات الشعبية.. صور

استقبل تلاميذ مدرستى الشلاق والمعنية بمركز الشيخ زويد بشمال سيناء اليوم، وزير التعليم وهم يرتدون ازياء بدوية تراثية مع استعراضات فنون شعبية.

وافتتح الدكتور رضا حجازى وزير التعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقهم اللواء يسرى عبدالله رئيس هيئة الابنية وحمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وغريب محمود رئيس فرع هيئة الابنية التعليمية بشمال سيناء اعمال تطوير مدرسة الشلاق الإعدادية، ومبنى مدرسة المعنية للتعليم الأساسى، بمدينة الشيخ زويد.

واستقبل وزير التعليم عددا من رموز ومشايخ وقيادات مدينة الشيخ زويد.

وقدم وزير التعليم التحية لأهالى سيناء مؤكدا على الاستماع لمطالبهم وتحقيقها، لافتا لأنه أعطى تعليمات بمنع ومواجهة السناتر الخاصة وتفعيل مجموعات الدعم الدراسى بكل مدرسة.

ومقررا أن تتواصل جولة وزير التعليم بشمال سيناء تفقد المجمع الخدمى للامتحانات، وتفقد المدارس التى تم افتتاحها بالمحافظة ومنها مدرسة المجاهد محمد الغول الرسمية لغات، ومدرسة يوسف الصديق تعليم أساسى.

كما يعقد الوزير فى ختام الزيارة اجتماعا مع مدير المديرية التعليمية ومديرى العموم والادارات النوعية وموجهى العموم بالمحافظة.